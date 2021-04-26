Немецкий Футбольный Союз не собирается платить "Баварии" за Флика

Теги ханс-дитер фликбавария мюнхенгермания

Немецкий Футбольный Союз не собирается платить "Баварии" за ФликаФото: Твиттер @FIFAcom 
Вице-президент Немецкого Футбольного Союза (НФС) Райнер Кох заявил, что организация не планирует выплачивать "Баварии" компенсацию за тренера Ханса-Дитера Флика.

"НФС не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Мы некоммерческая организация, и это трудно осуществить. Кроме того, у Союза нет бесконечного количества денег. "Бавария" должна решить вопрос с Фликом сама", — приводит слова функционера Bayerischer Rundfunk.

Напомним, Флик является основным претендентом на должность наставника сборной Германии, которую летом покинет нынешний главный тренер Йоахим Лев
Сам Флик также подтвердил, что планирует уйти из мюнхенского клуба по завершении текущего сезона.

Читать также: "Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лацио" разгромил "Милан"

"Лацио" разгромил "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов