Немецкий Футбольный Союз не собирается платить "Баварии" за Флика
Фото: Твиттер @FIFAcom
Вице-президент Немецкого Футбольного Союза (НФС) Райнер Кох заявил, что организация не планирует выплачивать "Баварии" компенсацию за тренера Ханса-Дитера Флика.
"НФС не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Мы некоммерческая организация, и это трудно осуществить. Кроме того, у Союза нет бесконечного количества денег. "Бавария" должна решить вопрос с Фликом сама", — приводит слова функционера Bayerischer Rundfunk.
Напомним, Флик является основным претендентом на должность наставника сборной Германии, которую летом покинет нынешний главный тренер Йоахим Лев.
Сам Флик также подтвердил, что планирует уйти из мюнхенского клуба по завершении текущего сезона.
Читать также: "Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20