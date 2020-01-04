Немецкий клуб готовит предложение по форварду "Ростова" Шомуродову
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Германии, сообщает GoSport.uz.
По информации источника, предметный интерес к 24-летнему футболисту проявляет "Шальке".
За игрока сборной Узбекистана "кобальтовые" готовы заплатить 10 миллионов евро, а также включить в сделку солидные бонусы в размере 5 миллионов.
В текущем сезоне Шомуродов сыграл за "Ростов" 21 матч, забил 10 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.
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