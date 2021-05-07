Немецкий клуб хочет пригласить Рауля на пост главного тренера
Фото Marca
Наставник "Реал Мадрид Кастильи" Рауль Гонсалес Бланко может продолжить тренерскую карьеру в Германии.
По информации Goal.com, в услугах испанского специалиста заинтересован "Айнтрахт" из Франкфурта, ищущий замену Ади Хюттеру.
Клубы уже вели переговоры о возможном переезде тренера в Бундеслигу, но пока в них сделана пауза, чтобы никто не отвлекался на посторонние вещи в финальной части сезона.
Рауль возглавляет "Кастилью" с лета 2019 года. Его называют одним из вероятных преемников Зинедина Зидана в главной команде "сливочных".
Ранее сообщалось, что "Айнтрахт" может пригласить Ральфа Рангника или Доменико Тедеско.
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