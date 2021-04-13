Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"

Фото: твиттер "Матч ТВ"

Франкфуртский "Айнтрахт" проявляет интерес к Ральфу Рангнику, сообщает журналист Sky Макс Билефельд в своем Twitter.

По сведениям источника, "Айнтрахт" готов предложить Рангнику посты главного тренера и спортивного директора. В клубе из Франкфурта специалист может сменить Ади Хюттера, который летом уйдет в менхенгладбахскую "Боруссию".

Ранее сообщалось, что 62-летний Рангник может стать консультантом московского "Локомотива". Несколько дней назад он побывал на матче Российской Премьер-Лиги между "железнодорожниками" и "Спартаком".

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