Немецкий клуб может перехватить Рангника у "Локомотива"
Фото: твиттер "Матч ТВ"
Франкфуртский "Айнтрахт" проявляет интерес к Ральфу Рангнику, сообщает журналист Sky Макс Билефельд в своем Twitter.
По сведениям источника, "Айнтрахт" готов предложить Рангнику посты главного тренера и спортивного директора. В клубе из Франкфурта специалист может сменить Ади Хюттера, который летом уйдет в менхенгладбахскую "Боруссию".
Ранее сообщалось, что 62-летний Рангник может стать консультантом московского "Локомотива". Несколько дней назад он побывал на матче Российской Премьер-Лиги между "железнодорожниками" и "Спартаком".
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|6
|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|32
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|Шальке
|32
|39
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|32
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