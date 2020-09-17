Немецкий клуб нацелился на защитника "Уфы"

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Немецкий клуб нацелился на защитника "Уфы"

"Фортуна Дюссельдорф" пытается приобрести защитника "Уфы" Ионуца Неделчару, утверждает Sport24.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за румынского центрбека 0,5 миллиона евро.

Помимо этого в сделку могут быть включены различные бонусы и процент от последующей перепродажи 24-летнего футболиста. 

В этом сезоне Неделчару сыграл за "Уфу" 8 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

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