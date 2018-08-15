Немецкий клуб не подписал брата Погба из-за лишнего веса

Нападающий Матиа Погба, являющимся родным братом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, не подошел клубу третьего немецкого дивизиона "Юрдингену" из-за лишнего веса.

"Погба оказался в плохой форме. Он крупный парень, который мог бы хорошо играть на позиции "девятки", но у него слишком много лишних килограммов", – сказал тренер "Юрдингена" Штефан Крамер.

27-летний Матиа Погба не играл уже более года. Его последним клубом была голландская "Спарта", за которую в сезоне-2016/17 он провел 14 матчей и забил 4 гола.

Напомним, что еще один брат Погба - Флорентен выступает за "Сент-Этьен".

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