Немецкий клуб продает билеты на несуществующий матч из-за коронавируса

Теги коронавируслокомотив лейпциг

Немецкий клуб продает билеты на несуществующий матч из-за коронавируса

Клуб четвертого немецкого дивизиона "Локомотив" из Лейпцига продает билеты на несуществующий матч, сообщает официальный сайт клуба.

Целью клуба является сбор средств для поддержки финансового состояния клуба в условиях падения доходов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. В данный момент все матчи приостановлены и клуб не может получать прибыль.

В настоящее время болельщики лейпцигского клуба приобрели уже 110 тысяч билетов стоимостью в один евро. 

"Немецкие клубы живут на деньги от телевизионных трансляций. Если сезон не будет возобновлен, то общие потери клубов составят 800 миллионов евро. Некоторые клубы прекратят существование. Поэтому нам лучше возобновить чемпионат без зрителей", - сказал спортивный директор "Локомотива" Вольфранг Вольф.

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