Немецкий клуб продает билеты на несуществующий матч из-за коронавируса
Клуб четвертого немецкого дивизиона "Локомотив" из Лейпцига продает билеты на несуществующий матч, сообщает официальный сайт клуба.
Целью клуба является сбор средств для поддержки финансового состояния клуба в условиях падения доходов из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. В данный момент все матчи приостановлены и клуб не может получать прибыль.
В настоящее время болельщики лейпцигского клуба приобрели уже 110 тысяч билетов стоимостью в один евро.
"Немецкие клубы живут на деньги от телевизионных трансляций. Если сезон не будет возобновлен, то общие потери клубов составят 800 миллионов евро. Некоторые клубы прекратят существование. Поэтому нам лучше возобновить чемпионат без зрителей", - сказал спортивный директор "Локомотива" Вольфранг Вольф.
Не пропустите: Нобоа рассказал, что переживает за свою семью в Эквадоре из-за ситуации с коронавирусом. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса
-
1
Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене
-
Кассано сравнил себя с Бекхэмом
-
Клопп: "Впервые увидев Мане, я подумал, у меня нет времени возиться с ним"
-
2
Глава Ла Лиги рассказал, что будет с турниром в случае ухода Месси из "Барселоны"
-
Смолов не сумел победить Роналду в челлендже "Домашний кубок"
-
Бывший тренер сборной Франции может возглавить "Фенербахче"
-
2
Слуцкий обозвал форварда "Рубина" лохом. Футболист в ответ назвал тренера толстым
-
ФИФА порекомендовала клубам продлить контракты до фактического конца сезона
-
Игрок "Ювентуса" назвал снижение зарплат примером для других клубов
-
Немецкий клуб продает билеты на несуществующий матч из-за коронавируса
-
"Спартак" поздравил Селихова с 26-летием, показав его лучшие сейвы в инстаграме
-
2
Орлов заявил, что некоторые клубы РПЛ не выживут из-за своих бюджетных позиций
-
УЕФА рассматривает возможность изменения правил финансового фэйр-плей
-
2
Молодой голкипер чешской "Сигмы" Витек станет игроком "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Баварии" прокомментировал ситуацию с контрактом Нойера
-
В "Локомотиве" не могут согласовать снижение зарплат игроков
-
1
"Реал" снова интересуется Икарди
-
1
AS: "Реал" не будет возвращать Роналду. В приоритете - молодые игроки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16