Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле

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Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле

Немецкий суд принял решение оштрафовать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле за беспорядок в доме, в котором он жил, будучи игроком дортмундской "Боруссии".

По информации Bild, сумма взыскания составила 10 тысяч евро, хотя изначально владелец апартаментов требовал 21 тысячу. Адвокаты футболиста проделали серьёзную работу, чтобы снизить размер штрафных выплат.

Ранее сообщалось, что после отъезда Дембеле в Испанию хозяин дома обнаружил в холодильнике и между шкафами гниющую еду, а также разбросанные пакеты и мусор.

Согласно данным Football Leaks, зарплата 21-летнего француза в "Барселоне" - 12 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут принести игроку ещё 8 миллионов за сезон.

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