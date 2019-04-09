Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле
Немецкий суд принял решение оштрафовать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле за беспорядок в доме, в котором он жил, будучи игроком дортмундской "Боруссии".
По информации Bild, сумма взыскания составила 10 тысяч евро, хотя изначально владелец апартаментов требовал 21 тысячу. Адвокаты футболиста проделали серьёзную работу, чтобы снизить размер штрафных выплат.
Ранее сообщалось, что после отъезда Дембеле в Испанию хозяин дома обнаружил в холодильнике и между шкафами гниющую еду, а также разбросанные пакеты и мусор.
Согласно данным Football Leaks, зарплата 21-летнего француза в "Барселоне" - 12 миллионов евро в год плюс бонусы, которые могут принести игроку ещё 8 миллионов за сезон.
Не пропустите: "Барселона" и "Ливерпуль" поспорят за защитника "Вулверхэмптона". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Автомобиль сбил тренера сборной Аргентины Скалони. Его госпитализировали
-
1
Мостовой и Карпин входят в тройку лучших игроков в истории "Сельты"
-
2
Кокорин и Мамаев частично признали свою вину
-
Пак, Гайсин и Соловчук прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
-
Немецкий суд оштрафовал Усмана Дембеле
-
Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте
-
1
Уткин ответил Федецкому: "Ха-ха. Парень врёт"
-
Адвокат Кокорина: "Следствию сыграло на руку, что камеры в "Кофемании" не писали звук"
-
1
Суарес огласил руководству "Барселоны" свои планы на будущее
-
1
Конте озвучил "Интеру" свои требования по зарплате. Он хочет стать самым высокооплачиваемым тренером Серии А
-
"Бавария" и "Боруссия" включились в борьбу за лидера "Аякса"
-
3
Зидан может отказаться от подписания Мбаппе
-
Федецкий - об отказе московскому клубу: "Думали, я раздвину ножки и рвану, не на того нарвались"
-
Хитцфельд: "Месси и Роналду уже не те"
-
"Барселона" может продать Видаля
-
Кокорина и Мамаева привезли в суд с личными вещами
-
Пеле покинул парижскую больницу и вернулся в Бразилию
-
Иньеста назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов
-
Болельщики "Краснодара" поддержали Мамаева трогательным видеообращением
-
Арестован полузащитник "Челси" Дринкуотер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14