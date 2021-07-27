Немецкий топ-клуб вынужден тренироваться в помещении из-за взрыва на химзаводе

Тренерский штаб леверкузенского "Байера" перенес тренировку команды в помещение из-за аварии на химическом заводе в Леверкузене.

В результате взрыва в воздух было вброшено определенное количество опасных веществ. В связи с этим клуб решил не рисковать здоровьем игроков.

Напомним, что за "Байер" выступает российский голкипер Андрей Лунев, который перешел в немецкий клуб из "Зенита" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне "Байер" занял шестое место в Бундеслиге и завоевал путевку в Лигу Европы.

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