Немецкий тренер отказался возглавить "Челси"

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Немецкий тренер отказался возглавить "Челси"

Немецкий тренер Ральф Рангник отказался временно возглавить лондонский "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб предложил тренеру контракт до ближайшего лета, но Рангника не устроил такой вариант.

Напомним, что "Челси" остался без главного тренера после отставки Фрэнка Лэмпарда.

62-летний Рангник в настоящее время работает в должности руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull. Ранее тренировал такие известные клубы, как "Штутгарт", "Ганновер", "Шальке", "Хоффенхайм" и "РБ Лейпциг".

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