Немецкий тренер отказался возглавить "Реал"

"Реал" не сумел договориться с главным тренером "Хоффенхайма" Юлианом Нагельсманом, сообщает Marca.

По сведениям издания, немецкий специалист принял решение остаться в своем нынешнем клубе, с которым он в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Германии и завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

Стоит отметить, что пункт о сумме отступных в контракте 30-летнего Нагельсманна активируется только летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Реалу" не удалось заполучить наставников "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Не пропустите: Игроки "Реала" выступили против назначения Лева преемником Зидана. | http://soccernews.ru