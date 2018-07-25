Немецкий тренер рассказал, почему отказался возглавить "Реал"

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Немецкий тренер рассказал, почему отказался возглавить "Реал"
Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн заявил, что он действительно отказался возглавить "Реал".

"Я думал над предложением "Реала". Кто же повесит трубку, если тебе звонить "Реал"? Это самый большой клуб в мире. Но мне только 30 лет. Если я буду продолжать успешно работать, то может быть у меня появится шанс поработать в Испании.

Что касается моей семьи, то сейчас нам не время переезжать за границу", – приводит слова Нагельсманна Marca.

Напомним, что Нагельсманн уже подписал контракт с "РБ Лейпциг" и возглавит клуб через год.

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