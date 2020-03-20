Немецкий вирусолог: "С футболом в 2020 году можно попрощаться"

Немецкий вирусолог, профессор Йонас Шмидт-Шаназит выразил уверенность, что в текущем году возобновить футбольные турниры не получится из-за коронавируса.

"С футболом в 2020 году можно попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Вы видите, какова ситуация в Европе и с чем ещё предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года. Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце", - сказал учёный.

Напомним, что в Европе приостановлены все футбольные соревнования кроме чемпионата Беларуси.

УЕФА рекомендовала завершить турниры нынешнего сезона до 30 июня, но точные даты их возобновления до сих пор не определены.

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