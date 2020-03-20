Немецкий вирусолог: "С футболом в 2020 году можно попрощаться"

2 Теги коронавирус

Немецкий вирусолог: "С футболом в 2020 году можно попрощаться"

Немецкий вирусолог, профессор Йонас Шмидт-Шаназит выразил уверенность, что в текущем году возобновить футбольные турниры не получится из-за коронавируса.

"С футболом в 2020 году можно попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Вы видите, какова ситуация в Европе и с чем ещё предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года. Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце", - сказал учёный.

Напомним, что в Европе приостановлены все футбольные соревнования кроме чемпионата Беларуси.

УЕФА рекомендовала завершить турниры нынешнего сезона до 30 июня, но точные даты их возобновления до сих пор не определены.

Не пропустите: Неймар поблагодарил медицинских работников за борьбу с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Ливерпулю можно попрощаться с чемпионством, также как и дрыг-ноге с ЗМ и ЗБ... Месси - Лучший на все времена... Хе-хе..

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сетьен:"С Лео в году 2020 не только можно,но и нужно попрощаться!visca el Catalunya!"

Ответить

главное

Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты

Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов