Немецкий вратарь Лено перешел в "Арсенал"

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Немецкий вратарь Лено перешел в "Арсенал"

Вратарь "Байера" Бернд Лено перебрался в "Арсенал", сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 25 миллионов евро. 

В минувшем сезоне 26-летний Лено провел за "Байер" 38 матчей и пропустил 49 голов.

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