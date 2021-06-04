Немецкий журнал Sportschau дал прогноз на выступление сборной России на Евро-2020
Немецкий спортивный журнал Sportschau поделился ожиданиями от выступления сборной России на Чемпионате Европы-2020.
"Потолок сборной России на Евро-2020 - это 1/8 финала", - считают редакторы издания.
На групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
С итоговой заявкой национальной сборной на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
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|3
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|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
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|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
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|О
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|7
|2
|Испания
|3
|6
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|Турция
|3
|3
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|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
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|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1