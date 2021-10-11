Немецкий журналист оценил назначение Гисдоля на пост тренера "Локомотива"

Фото: инстаграм РПЛ/Автор неизвестен

Немецкий журналист Андреас Боненгель поделился мнением о назначении своего соотечественника Маркуса Гисдоля на пост главного тренера московского "Локомотива".

"Локомотив" будет использовать активный прессинг, быстрое переключение от обороны к атаке и наоборот. Тот футбол, который проповедует Рангник. Гисдоль - за максимально быструю доставку мяча к чужим воротам кратчайшим маршрутом. К сожалению, я не очень хорошо представляю себе состав московского клуба. Если там подходящий набор игроков для быстрого футбола, если есть хорошая молодежь, на которую Гисдоль любит делать ставку, если будет смелым, как в "Хоффенхайме", а не осторожным, как в "Кельне", то все должно получиться. Тем более с поддержкой Рангника, который, насколько понимаю, имеет большой вес в "Локо", - приводит слова Боненгеля "Спорт-Экспресс".

После 10 туров "Локомотив", набрав 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Свой первый матч под руководством нового тренера "железнодорожники" проведут 16 октября на выезде против казанского "Рубина".

Не пропустите: Смородская высказалась о назначении Гисдоля в "Локомотив". | http://soccernews.ru