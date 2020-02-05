Немецкий журналист предлагает исключить "Шальке" из Кубка Германии из-за расизма фанатов клуба
Журналист Berliner Zeitung Кристиан Швагер высказался о расистском скандале на игре 1/8 финала Кубка Германии между "Гертой" и "Шальке" (2:3).
Отметим, что во время матча болельщики "Шальке" оскорбляли защитника "Герты" Джордана Торунариги на расовой почве.
"Расизм - это преступление. Торунарига - профессиональный игрок с нигерийскими корнями.Это были расисты, чей уровень интеллекта вряд ли больше, чем у их фанатского шарфа. Проще говоря - они идиоты.
Что если наказывать клубы, которые не справляются с проблемой расизма, в спортивном плане? Это не сделает глупых умнее, однако может тогда они перестанут показывать нехватку интеллекта", - сказал журналист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Вольфсбург
|20
|27
|10
|Аугсбург
|20
|26
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|25
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15