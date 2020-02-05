Немецкий журналист предлагает исключить "Шальке" из Кубка Германии из-за расизма фанатов клуба

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Немецкий журналист предлагает исключить "Шальке" из Кубка Германии из-за расизма фанатов клуба

Журналист Berliner Zeitung Кристиан Швагер высказался о расистском скандале на игре 1/8 финала Кубка Германии между "Гертой" и "Шальке" (2:3).

Отметим, что во время матча болельщики "Шальке" оскорбляли защитника "Герты" Джордана Торунариги на расовой почве.

"Расизм - это преступление. Торунарига - профессиональный игрок с нигерийскими корнями.Это были расисты, чей уровень интеллекта вряд ли больше, чем у их фанатского шарфа. Проще говоря - они идиоты.

Что если наказывать клубы, которые не справляются с проблемой расизма, в спортивном плане? Это не сделает глупых умнее, однако может тогда они перестанут показывать нехватку интеллекта", - сказал журналист.

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