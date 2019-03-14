Немецкому клубу запретили проводить матчи с символом ЛГБТ на футболке

Бундеслига запретила "Вольфсбургу" проводит матчи с номерами выполненных в цветах радуги.

В связи с этим решением лиги свое недовольство выразили руководство "Вольфсбурга" и концерна Wolkswagen, который является спонсором клуба.

Напомним, что цвета радуги являются символом толерантности, используемым ЛГБТ-сообществами.

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