Немецкому клубу запретили проводить матчи с символом ЛГБТ на футболке
Бундеслига запретила "Вольфсбургу" проводит матчи с номерами выполненных в цветах радуги.
В связи с этим решением лиги свое недовольство выразили руководство "Вольфсбурга" и концерна Wolkswagen, который является спонсором клуба.
Напомним, что цвета радуги являются символом толерантности, используемым ЛГБТ-сообществами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|57
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|57
|3
|РБ Лейпциг
|25
|46
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|46
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|43
|6
|Байер Леверкузен
|25
|42
|7
|Вольфсбург
|25
|39
|8
|Хоффенхайм
|25
|37
|9
|Вердер Бремен
|25
|36
|10
|Герта
|25
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|31
|12
|Фрайбург
|25
|30
|13
|Майнц 05
|25
|30
|14
|Шальке
|25
|23
|15
|Аугсбург
|25
|22
|16
|Штутгарт
|25
|19
|17
|Ганновер 96
|25
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|25
|13