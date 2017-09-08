Немного интриги и разгром: ПСЖ обыграл "Метц"

В пятом туре чемпионата Франции по футболу "Метц", занимающий последнее место в турнирной таблице, принимал лидера Лиги 1 – ПСЖ. В стартовом составе парижан вышли сразу два звездных новичка – Неймар и Мбаппе, и для последнего это был дебют в новой команде. Также в основе появился и Эдинсон Кавани, так что атакующий потенциал ПСЖ был просто огромен. Шансы "Метца" на итоговый успех в матче букмекеры оценивали как крайне низкие.

ПСЖ с самого начала матча завладел инициативой и в неспешном темпе пытался протиснуться через плотную оборону хозяев. По истечении десяти минут матча парижане создали первый по-настоящему опасный момент: после прострела с левого фланга Дракслер с убойной позиции пробивал по воротам Кавасимы, однако тот справился, а на добивание Кавани также не смог поразить ворота "Метца" – снова голкипер выручил свою команду.

В следующей атаке Кавани после паса из глубины вышел один на один с голкипером хозяев, вроде все правильно сделал уругваец, перебросив мяч через Кавасиму, однако забить не удалось – штанга спасла "Метц". На исходе получаса игры Неймар принял мяч в центре поля и великолепным пасом на Кавани разрезал всю оборону гостей, Эдинсон обработал мяч в штрафной площади, обыграл вратаря и открыл счет в матче – 0:1. В следующей атаке Мбаппе протащил мяч от центра поля и с правого фланга внешней стороной стопы исполнил хороший навес на Кавани, но с ударом головой последнего голкипер хозяев справился.

А вскоре "Метц" неожиданно отыгрался: заработали хозяева угловой на правом фланге, однако после подачи парижане мяч выбили, тут же подхватил сферу Доссеви, прошел троих игроков ПСЖ и с лицевой выдал голевую подачу на Ривьера, который с близкого расстояния поразил ворота Ареоля – 1:1. В концовке тайма Неймар, ворвавшись в штрафную, нанес опасный удар в дальний угол ворот "Метца" – Кавасима снова выручил.

Второй тайм начался со стопроцентного момента у ворот ПСЖ: Маркиньос не совсем удачно скинул мяч своему голкиперу, а Ареоля под прессингом отбил мяч головой чуть правее, куда успел добежать Ривьер, однако форвард "Метца" не сумел переправить сферу в пустые ворота, пробив с нескольких метров над перекладиной. Неплохое начало, однако уже через 10 минут хозяева остались в меньшинстве: Ассу-Экотто очень грубо на скорости заехал сзади по ногам Мбаппе, и судья показал красную карточку защитнику "Метца".

Немного передохнув, ПСЖ стал наседать, и вскоре Мбаппе черпачком забросил мяч в штрафную на Неймара, однако защитник в подкате отбил мяч, но сделал это прямо на ногу все тому же Мбаппе, а француз ударом с линии штрафной открыл счет своим голам за новую команду – 1:2.

Оборона гостей начала рассыпаться, парижане создавали один за другим голевые моменты, а за 20 минут до конца матча Неймар получил мяч недалеко от штрафной, сместился ближе к центру и неотразимо пробил в нижний угол ворот Кавасимы – 1:3. А через пять минут Мбаппе оформил и голевой пас в дебютном для себя матче, правда локтем: Берчиче с левого фланга прострелил в штрафную "Метца", мяч после рикошета попал в локоть Мбаппе и отскочил в центр штрафной, где Кавани спокойно переправил его в ворота – 1:4.

За три минуты до конца основного времени вышедший на замену Лукас Моура сделал счет еще более неприличным: после прострела Менье бразилец сначала угодил в штангу, а затем сам же на добивание забил очередной гол парижан - 1:5. Уверенная победа ПСЖ, хоть и с некоторым оговорками в виде удаления в составе "Метца".

"Метц" – ПСЖ 1:5

Голы: Кавани, 31 – 0:1, Ривьер, 37 – 1:1, Мбаппе, 59 – 1:2, Неймар, 69 – 1:3, Кавани, 75 – 1:4, Моура, 87 – 1:5.

Удаление: Ассу-Экотто, 56.

"Метц": Кавасима, Бишевац, Ассу-Экотто, Бальиу, Ньяхате, Кафу (Юдоль, 60), Филиппс, Доссеви, Коад, Ривьер (Нгетте, 55), Ру (Фернандес, 76).

ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье, Кимпембе, Дракслер, Рабьо (Нкунку, 84), Мотта (Ло Чельсо, 78), Неймар, Мбаппе, Кавани (Моура, 78).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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