Немного не хватило: БАТЭ выигрывает, но "Славия" идет дальше

На стадионе "Борисов-Арена" местный БАТЭ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов принимал пражскую "Славию". Первый матч этих соперников завершился минимальной победой чехов. И это при том, что БАТЭ практически весь матч играл в меньшинстве: на 20-й минуте судья матча расценил действия защитника борисовчан Яблонского как фол последней надежды и, назначив пенальти, удалил Евгения с поля. Пропустив с пенальти, борисовчане в дальнейшем весь матч играли на отбой, не позволив сопернику увеличить свое преимущество.

Матч в Борисове начался с атак хозяев, и уже на первых минутах Михаил Гордейчук великолепной передачей вывел Сигневича один на с вратарем, последний ошибся на выходе, и Николай ударом головой из-за пределов штрафной открыл счет в матче. Бросились гости отыгрываться, и уже в ответной атаке Данни наносил удар с линии штрафной борисовчан – Щербицкий выручил.

Прижали на некоторое время соперника к чужим воротам гости, заставляя футболистов БАТЭ действовать на контратаках. С каждой минутой в штрафной борисовчан становилось все опаснее, и в концовке тайма Милан Шкода после подачи углового пробил в дальний угол – 1:1. Голевая передача на счету Мигеля Данни.

Второй тайм начался очень удачно для футболистов БАТЭ: в первой же своей атаке после перерыва Гордейчук наносил удар с из-за пределов штрафной в дальний угол, который парировал вратарь, но на добивание отлично сыграл Стасевич, отправив мяч в сетку – 2:1. Через несколько минут Сигневич, пройдя защитника, опасно пробивал по воротам "Славии", и защитник гостей едва не отправил мяч в свои ворота.

БАТЭ полностью забрал мяч под свой контроль, не давая чехам даже шанса на контратаку. Временами хозяева позволяли себе отдохнуть, просто перекатывая мяч в центре поля. Но ближе к концовке тайма футболисты "Славии" показали, что у них еще остались силы: подача со штрафного на дальнюю штангу закончилась скидкой вдоль ворот хозяев, где сразу два футболиста чехов не смогли внести мяч в ворота. Затем БАТЭ снова перехватил инициативу и устроил настоящий штурм ворот гостей. На последних минутах Иванич неплохо пробивал в дальний угол - немного неточно. БАТЭ выигрывает, но за счет гола на чужом поле дальше проходит "Славия".

БАТЭ – "Славия" - 2:1

Голы: Сигневич, 6 - 1:0, Шкода, 44 – 1:1, Стасевич, 47 - 2:1.

БАТЭ: Щербицкий, Булят, Милунович, Поляков (Володько М., 46), Бага, Иванич, Драгун, Володько А. (Гвилия, 76), Гордейчук (Туоминен, 88), Стасевич, Сигневич.

"Славия": Лаштувка, Фрыдрых, Югас, Дели, Боржил, Нгаде-Нгадже, ван Бурен (Змргал, 61), Ротань, Гушбауэр (Соучек, 86), Данни (Швенто, 70), Шкода.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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