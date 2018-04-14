Немотивированная "Бавария" разбивает дома менхенгладбахскую "Боруссию"

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Немотивированная "Бавария" разбивает дома менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на своём поле одержала волевую, но при этом разгромную победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Бавария" – "Боруссия М" - 5:1

Голы: Дрмич, 9 - 0:1, Вагнер, 37 - 1:1, Вагнер, 41 - 2:1, Алькантара, 51 - 3:1, Алаба, 68 - 4:1, Левандовски, 82 - 5:1.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер (Хамес, 46), Вагнер.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Раффаэл.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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