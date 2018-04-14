Немотивированная "Бавария" разбивает дома менхенгладбахскую "Боруссию"
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на своём поле одержала волевую, но при этом разгромную победу над менхенгладбахской "Боруссией".
"Бавария" – "Боруссия М" - 5:1
Голы: Дрмич, 9 - 0:1, Вагнер, 37 - 1:1, Вагнер, 41 - 2:1, Алькантара, 51 - 3:1, Алаба, 68 - 4:1, Левандовски, 82 - 5:1.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер (Хамес, 46), Вагнер.
"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Раффаэл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Байер Леверкузен
|30
|51
|5
|Хоффенхайм
|30
|46
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|7
|РБ Лейпциг
|29
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Фрайбург
|29
|30
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21