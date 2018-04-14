Немотивированная "Бавария" разбивает дома менхенгладбахскую "Боруссию"

В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" на своём поле одержала волевую, но при этом разгромную победу над менхенгладбахской "Боруссией".

"Бавария" – "Боруссия М" - 5:1

Голы: Дрмич, 9 - 0:1, Вагнер, 37 - 1:1, Вагнер, 41 - 2:1, Алькантара, 51 - 3:1, Алаба, 68 - 4:1, Левандовски, 82 - 5:1.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба, Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер (Хамес, 46), Вагнер.

"Боруссия М": Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн, Крамер, Закария, Азар, Дрмич, Раффаэл.

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