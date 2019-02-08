Необходимо показать интенсивный футбол: Солари высказался о предстоящем матче с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, чего ждет от матча 23-го тура Ла Лиги с "Атлетико". Об этом сообщает Daily Mail.

Игра пройдет завтра, 9 февраля, на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Противник очень сильный и тактически грамотный. Нам необходимо показать интенсивный футбол, чтобы достичь нужного результата.

Мы тренируемся каждый день и находимся в прекрасной форме. Нас ждёт очень важный и тяжёлый матч, но мы сосредоточены и готовы к нему", - сказал Солари.

"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от "Атлетико" на 2 очка.

Не пропустите: Журналист Балаге рассказал о планах Азара на будущее. | http://soccernews.ru