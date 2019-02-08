Необходимо показать интенсивный футбол: Солари высказался о предстоящем матче с "Атлетико"
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари рассказал, чего ждет от матча 23-го тура Ла Лиги с "Атлетико". Об этом сообщает Daily Mail.
Игра пройдет завтра, 9 февраля, на стадионе "Ванда Метрополитано".
"Противник очень сильный и тактически грамотный. Нам необходимо показать интенсивный футбол, чтобы достичь нужного результата.
Мы тренируемся каждый день и находимся в прекрасной форме. Нас ждёт очень важный и тяжёлый матч, но мы сосредоточены и готовы к нему", - сказал Солари.
"Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от "Атлетико" на 2 очка.
Не пропустите: Журналист Балаге рассказал о планах Азара на будущее. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги
-
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
-
Солари озвучил претензии к Иско
-
"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
Лента новостей
-
Аршавин участвовал в тренировке "Зенита-2"
-
Необходимо показать интенсивный футбол: Солари высказался о предстоящем матче с "Атлетико"
-
Фабрегас высказался о бывшем одноклубнике
-
"Нант" снизил цены на билеты матч с "Нимом" в связи со смертью Салы
-
Звезда "Тоттенхэма" вернется в строй на месяц раньше
-
"Нант" опубликовал трогательное видео в память о Сале
-
Английская футбольная лига приняла решение по вопросу о работе Скоулза в клубе 4-й Лиги
-
Семак прокомментировал победный матч с клубом из Европы
-
"Ростов" проиграл клубу из Швеции в товарищеском матче
-
Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"
-
1
Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду
-
Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"
-
"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче
-
Черышев прокомментировал свой очередной гол за "Валенсию"
-
1
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку
-
6
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
-
Солари озвучил претензии к Иско
-
"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
-
Мартиаль высказался об игре Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Леганес
|22
|26
|14
|Реал Вальядолид
|22
|25
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Сельта Виго
|22
|24
|17
|Жирона
|22
|24
|18
|Райо Вальекано
|22
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15