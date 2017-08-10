Необычный газон на стадионе "Шинника"

Стадион "Шинник" в Ярославле сейчас закрыт на реконструкцию в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Однако это не значит, что арена остаётся без внимания. К примеру, в соцсетях набирает популярность видеоролик, на котором отчётливо видно, что на стадионе вместо газона лежит гравий, да ещё и зелёного цвета.

Видео: Зелёный гравий на стадионе "Шинник"

Позднее ситуацию прокомментировали в мэрии Ярославля. Там отметили, что всё это связано с учениями на стадионе.

Не пропустите: Ахмедов: "Не собираюсь возвращаться в Россию". | http://soccernews.ru