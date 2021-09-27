Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Завершились все матчи девятого тура Украинской Премьер-Лиги.
"Шахтер" и "Зари" разгромили "Верес" и "Днепр-1" соответственно, а "Динамо" Киев обыграло на выезде "Рух".
Пятница, 24 сентября
"Колос" - "Ворскла" - 0:1
Суббота, 25 сентября
"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1
"Шахтер" - "Верес" - 4:1
"Рух" - "Динамо" - 0:2
Воскресенье, 26 сентября
"Минай" - "Львов" - 1:2
"Днепр-1" - "Заря" - 0:4
"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2
Понедельник, 27 сентября
"Черноморец" - "Ингулец" - 1:1
Положение команд: "Динамо" - 25; "Шахтер" - 22; "Ворскла" - 18; "Александрия", "Заря" - 17; "Десна", "Днепр-1" - 16; "Верес" - 11; "Металлист 1925" - 10; "Рух", "Колос", "Ингулец" - 8; "Львов", "Минай" - 6; "Черноморец" - 5; "Мариуполь" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13