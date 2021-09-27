Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛ

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Неожиданная победа "Металлиста 1925", разгромы от "Шахтера" и "Зари" и победа киевского "Динамо": все результаты 9-го тура УПЛФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Завершились все матчи девятого тура Украинской Премьер-Лиги.

"Шахтер" и "Зари" разгромили "Верес" и "Днепр-1" соответственно, а "Динамо" Киев обыграло на выезде "Рух".

Пятница, 24 сентября

"Колос" - "Ворскла" - 0:1

Суббота, 25 сентября

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1

"Шахтер" - "Верес" - 4:1

"Рух" - "Динамо" - 0:2

Воскресенье, 26 сентября

"Минай" - "Львов" - 1:2

"Днепр-1" - "Заря" - 0:4

"Десна" - "Металлист 1925" - 1:2

Понедельник, 27 сентября

"Черноморец" - "Ингулец" - 1:1

Положение команд: "Динамо" - 25; "Шахтер" - 22; "Ворскла" - 18; "Александрия", "Заря" - 17; "Десна", "Днепр-1" - 16; "Верес" - 11; "Металлист 1925" - 10; "Рух", "Колос", "Ингулец" - 8; "Львов", "Минай" - 6; "Черноморец" - 5; "Мариуполь" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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