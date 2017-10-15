Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"

"Бетис" – "Валенсия"

Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Мурсия, Испания)

В рамках 8 тура испанской Примеры "Валенсию" ожидает очень непростой выезд в "Севилью", где ей будет противостоять местный "Бетис". Обе команды расположились в верхней части турнирной таблицы: севильцы идут на шестом месте, "летучие мыши" – на третьем. Учитывая субботнее поражение "Севильи", победа выводит подопечных Марселино прямиком на второй место, вот только последний раз "Валенсия" обыгрывала "Бетис" на его стадионе более восьми лет назад.

Впервые за долгие года "летучие мыши" выглядят боеспособным коллективом, способным дать результат, ведь два предыдущих сезона команда финишировала на непривычном для себя 12 месте. В текущем первенстве в активе "Валенсии" 15 очков в 7 матчах и ни одного поражения – 4 победы и 3 ничьи. Причем среди них победы над "Малагой", "Атлетиком" и "Реал Сосьедадом" а также мирные исходы с "Атлетико" и мадридским "Реалом". Лучшим бомбардиром команды является итальянец Симоне Дзадза, на счету которого 6 мячей 6 матчах.

"Бетис" также радует текущими результатами: болельщики привыкли видеть свою команду в середине или нижней части турнирной таблицы, но сейчас севильцы шестые, и в их активе имеется виктория над мадридским "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" – 1:0. Всего же в 4 последних матчах подопечные Кике Сетьена добились трех побед и один раз сыграли вничью. Не смогут принять участие в матче с Валенсией травмированные Хави Гарсия и Риад Будебуз.

Интересные факты противостояния "Бетиса" и "Валенсии":

В последних 6 матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы "Бетиса", 1 ничья и 1 виктория "Валенсии".

"Валенсия" забивала как минимум 3 гола в 3 последних встречах чемпионата.

"Бетис" не проигрывал Валенсии в 5 последних домашних встречах.

Победная серия валенсийцев составляет 3 матча.

Ориентировочные составы на игру:

Бетис: Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Руис, Камараса, Гуардадо, Хоакин, Санабрия, Леон.

Валенсия: Нето, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Гедеш, Парехо, Солер, Кондогбиа, Дзадза, Родриго.

Прогноз на матч "Бетис" – "Валенсия":

Оба клуба нынче пребывают в прекрасной форме, и лишь домашний статус матча дает "Бетису" небольшое преимущество.

На победу "Бетиса" букмекеры предлагают коэффициент 2,45, на ничью – 3,60, коэффициент на победу "Валенсии" составляет 2,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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