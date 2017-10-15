Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"
"Бетис" – "Валенсия"
Стадион: "Бенито Вильямарин" (Севилья)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Мурсия, Испания)
В рамках 8 тура испанской Примеры "Валенсию" ожидает очень непростой выезд в "Севилью", где ей будет противостоять местный "Бетис". Обе команды расположились в верхней части турнирной таблицы: севильцы идут на шестом месте, "летучие мыши" – на третьем. Учитывая субботнее поражение "Севильи", победа выводит подопечных Марселино прямиком на второй место, вот только последний раз "Валенсия" обыгрывала "Бетис" на его стадионе более восьми лет назад.
Впервые за долгие года "летучие мыши" выглядят боеспособным коллективом, способным дать результат, ведь два предыдущих сезона команда финишировала на непривычном для себя 12 месте. В текущем первенстве в активе "Валенсии" 15 очков в 7 матчах и ни одного поражения – 4 победы и 3 ничьи. Причем среди них победы над "Малагой", "Атлетиком" и "Реал Сосьедадом" а также мирные исходы с "Атлетико" и мадридским "Реалом". Лучшим бомбардиром команды является итальянец Симоне Дзадза, на счету которого 6 мячей 6 матчах.
"Бетис" также радует текущими результатами: болельщики привыкли видеть свою команду в середине или нижней части турнирной таблицы, но сейчас севильцы шестые, и в их активе имеется виктория над мадридским "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" – 1:0. Всего же в 4 последних матчах подопечные Кике Сетьена добились трех побед и один раз сыграли вничью. Не смогут принять участие в матче с Валенсией травмированные Хави Гарсия и Риад Будебуз.
Интересные факты противостояния "Бетиса" и "Валенсии":
В последних 6 матчах между этими клубами было зафиксировано 3 победы "Бетиса", 1 ничья и 1 виктория "Валенсии".
"Валенсия" забивала как минимум 3 гола в 3 последних встречах чемпионата.
"Бетис" не проигрывал Валенсии в 5 последних домашних встречах.
Победная серия валенсийцев составляет 3 матча.
Ориентировочные составы на игру:
Бетис: Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Руис, Камараса, Гуардадо, Хоакин, Санабрия, Леон.
Валенсия: Нето, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Гедеш, Парехо, Солер, Кондогбиа, Дзадза, Родриго.
Прогноз на матч "Бетис" – "Валенсия":
Оба клуба нынче пребывают в прекрасной форме, и лишь домашний статус матча дает "Бетису" небольшое преимущество.
На победу "Бетиса" букмекеры предлагают коэффициент 2,45, на ничью – 3,60, коэффициент на победу "Валенсии" составляет 2,70.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Сборная китайской Суперлиги
опрос
Лента новостей
-
Марсело: "Мы знаем, чего ждать от Роналду"
-
В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"
-
Хамес может продолжить карьеру в MLS
-
Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
-
Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"
-
День дерби: "Интер" сразится с "Миланом"
-
"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками
-
Остался только один клуб из европейских топ-5 лиг, не потерявший очки в этом сезоне
-
Ходжсон разрешил игрокам "Кристал Пэлас" выпить после победы над "Челси"
-
Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ
-
Калинич не сыграет с "Интером"
-
Торрес провёл 300-й матч за "Атлетико"
-
Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"
-
Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"
-
Гончаренко: "Матч с "Краснодаром" был равным"
-
Конте: "Это был очень трудный день для нас"
-
"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"
-
"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)
-
"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1, "Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2 (обзоры)
-
"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Реал Мадрид
|8
|17
|3
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|4
|Севилья
|8
|16
|5
|Валенсия
|7
|15
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Леганес
|7
|11
|9
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|10
|Вильярреал
|7
|10
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|7
|1