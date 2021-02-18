Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля

В среду, 17 февраля, состоялось еще два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Порту" на своем стадионе смог нанести поражение самому "Ювентусу", а дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Севилью".

"Порту" - "Ювентус" 2:1

Голы: Тареми, 2 - 1:0, Марега, 46 - 2:0, Кьеза, 82 - 2:1

"Севилья" - "Боруссия" Д 2:3

Голы: Сусо, 7 - 1:0, Дауд, 19 - 1:1, Холанд, 27 - 1:2, Холанд, 43 - 1:3, де Йонг, 84 - 2:3

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