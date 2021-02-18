Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля
В среду, 17 февраля, состоялось еще два матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/21. "Порту" на своем стадионе смог нанести поражение самому "Ювентусу", а дортмундская "Боруссия" в гостях одолела "Севилью".
"Порту" - "Ювентус" 2:1
Голы: Тареми, 2 - 1:0, Марега, 46 - 2:0, Кьеза, 82 - 2:1
"Севилья" - "Боруссия" Д 2:3
Голы: Сусо, 7 - 1:0, Дауд, 19 - 1:1, Холанд, 27 - 1:2, Холанд, 43 - 1:3, де Йонг, 84 - 2:3
Читайте также: Позор "Барселоны" и успех "Ливерпуля": все результаты Лиги Чемпионов 16 февраля. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ
-
"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов
-
"Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области
-
"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
1
Роналду нанес всего один удар в матче с "Порту"
-
Неожиданное поражение "Ювентуса", Холанд "бьёт" "Севилью": все результаты Лиги Чемпионов 17 февраля
-
"Марсель" в результативном матче одолел "Ниццу"
-
"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ
-
"Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов
-
Дубль Холанда помог "Боруссии" добыть выездную победу над "Севильей" в Лиге Чемпионов
-
Павар заболел коронавирусом и не поможет "Баварии" в игре против "Лацио"
-
Холанд стал автором уникального достижения в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" теряет Кьеллини
-
Тухель зовет Зюле в "Челси"
-
"Тамбов" может сняться с РПЛ из-за губернатора области
-
"Бернли" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Атлетико" потерял очки в перенесенном матче 2-го тура Примеры
-
АПЛ обеспокоена реформой Лиги Чемпионов
-
"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Рамосу
-
РФС отклонил апелляцию "Спартака" на дисквалификацию Тедеско
-
Стали известны детали аренды Кверквелии в "Ротор"
-
ПСЖ готов заплатить 70 миллионов евро за игрока "Атлетико"
-
Анри может возглавить клуб из Чемпионшипа
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4