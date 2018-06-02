Неожиданность в Клагенфурте: Австрия переигрывает действующего чемпиона мира

Действующий чемпион мира – сборная Германии свой первый матч в рамках подготовки к мундиалю в России проводила в Австрии с местной сборной. В день игры над Клагенфуртом наблюдалась нелетная погода, поэтому в назначенное время встреча не началась. Арбитр поединка Павел Краловец постоянно переносил старт матча, пока, в конце концов, не вывел команды на поле спустя один час и сорок минут.

Фаворитом поединка по разумным причинам считалась команда Йоахима Лёва. Это понимали абсолютно все, в том числе и хозяева поля – австрийцы, игравшие первые полчаса встречи очень осторожно. За это время Бундестим успел провести пару-тройку хороших атак, из которых выжала одно взятие ворот. Вернее, команда Франко Фода сама привезла себе гол уже на 11-й минуте. Дважды кряду пытался Хинтереггер вынести сферу подальше от своей штрафной, в обоих случаях неудачно, после чего Зибенхандль допустил ошибку, как на блюдечке выложив снаряд в ноги Озилу, а тот спокойно пробил под дальнюю от себя левую стойку метров с 18-ти – 0:1.

Спустя некоторое время могли немцы забивать еще. Это Брандта партнеры вывели на угол штрафной, тому на встречу выскочил голкипер сборной Австрии Зибенхандль, значительно сократив угол обстрела. Поспешил Юлиан пробить в дальний угол, но сфера прокатилась в каких-то сантиметрах от штанги.

А ближе к концу тайма осмелели уже и хозяева поля. Сначала последовал удар в ворота Нойера со средней дистанции. Голкипер с ним справился. А затем Мануэлю пришлось продемонстрировать все мастерство реакции. Гриллич вывалился под острым углом к воротам и вместо прострела вдоль штрафной, целил в ближний угол. Нойер с большим трудом вытащил этот мяч.

До перерыва австрийцы не отыгрались, зато поняли, что с такой сборной Германии можно играть, атаковать и забивать. Это осознание помогло хозяевам поля провести абсолютно другой второй тайм. И немцы явно этого не ожидали.

Уже на 53-й минуте сборная Австрии сравняла счет. Алаба подал угловой, мяч полетел на ближнюю штангу, где сферу должен был выносить Гектор. Но защитник не успел к мячу, а подоспевший сзади Хинтереггер вколотил снаряд в ближний угол – 1:1. И тут же австрийцы могли выходить вперед, но Арнаутович, выйдя один на один с Нойером, не смог переиграть голкипера сборной Германии.

Впрочем, забитый гол сборной Австрии сделал свое дело. Немцы дрогнули, появились ошибки в защите и неуверенность в атакующих действиях. В одном из эпизодов в штрафной Бундестима случился настоящий пожар. Сначала Киммих едва не срезал мяч в собственные ворота, а затем Шёпф имел шанс переиграть Нойера в ближнем бою, но далеко отпустил от себя сферу.

И все же гол в ворота чемпионов мира состоялся. Разыгран он был не сложно. Баумгартлингер с левого фланга забросил мяч на правый край штрафной, Ляйнер догнал сферу у лицевой, после чего скинул ее под удар Шёпфу. Накрыть Алессандро не успели, и тот попал в дальний угол без шансов для Нойера – 2:1.

Оставалось играть еще около 20 минут. Йоахим Лёв поспешил сделать еще ряд замен, ведь нужно было что-то менять. Однако игрой Бундестим не впечатлял. Было много брака в передачах, не хватало остроты впереди и лидера на поле в целом. В итоге австрийцы смогли отбиться и сохранить победный счет, одержав историческую победу над чемпионами мира – первую в новом тысячелетии.

Австрия – Германия – 2:1

Голы: Озил, 11 – 0:1. Хинтереггер, 53 – 1:1. Шёпф, 69 – 2:1.

Австрия: Зибенхандль, Прёдль, Драгович, Хинтереггер, Ляйнер, Баумгартлингер, Алаба, Шёпф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).

Германия: Нойер, Хектор, Киммих, Рюдигер, Зюле, Хедира (Руди, 46), Озил (Дракслер, 76), Сане (Ройс, 67), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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