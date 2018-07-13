Неожиданный выбор: Вильям Карвалью стал игроком "Бетиса"

Бывший полузащитник "Спортинга" Вильям Карвалью перешёл в "Бетис", сообщает официальный сайт клуба.

26-летний португалец, который являлся свободным агентом, заключил с "зелёно-белыми" контракт до лета 2023 года.

Стоит отметить, что на Карвалью претендовали "Интер", "Шахтёр", "Монако", "Вест Хэм" и "Эвертон".

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