Неплохой дебют Слуцкого: "Халл Сити" отбирает очки у "Астон Виллы"

Субботняя программа первого тура второй по статусу футбольной лиги Англии Чемпионшип завершалась очень интригующим матчем, в рамках которого "Астон Вилла" на своем поле принимала "Халл Сити". Данный матч не мог не привлечь внимание российского болельщика, так как именно этим поединком на Туманном Альбионе дебютировал Леонид Слуцкий – первый в истории отечественный специалист, приглашенный работать в английский клуб в качестве главного тренера. 46-летнему специалисту сразу же в соперники достался непростой соперник, в котором "тигры" были аутсайдером.

После вылета из Премьер-Лиги "Халл" покинуло целый ряд ведущих футболистов, поэтому Слуцкому придется практически с нуля строить свою команду. Стоит отметить, что в первом официальном матче сезона "янтарно-черные" приехали в гости к своему бывшему наставнику Стиву Брюсу. Также к матчу было приковано особое внимание со стороны поклонников "Челси" и персональных фанатов Джона Терри, потому как легендарный защитник проводил первый матч в такой непривычной для себя футболке бордово-лазурного цвета, но зато уже в качестве капитана.

Под пение заполненных трибун "Вилла Парк" команды очень осторожно начали поединок, но, как оказалось, присматриваться друг к другу долго не пришлось и уже на седьмой минуте хозяева повели в счете. Хаттон прострелил в штрафную площадь на Агбонлахора, а незаменимый форвард бирмингемцев легко в одно касание расстрелял Макгрегора. После забитого гола "львы" контролировали ход встречи и старались действовать как можно эффективнее. Еще до перерыва "вилланы" имели несколько великолепных моментов, чтобы увеличить свое преимущество, больше всех старались Хоган, Лэнсбери и тот же Агбонлахор, но порой откровенно не везло.

Голевой момент "тигры" создали лишь в концовке первой 45-ти минутки. Гости организовали быструю контратаку, которую уже наверняка плотным выстрелом завершал Кэмпбелл, но великолепный сейв Джонстона спас ворота команды Брюса вне прикосновенности. Со свистком, сигнализирующем начало второго тайма участники футбольного праздника заметно взвинтили темп. А на 47-й минуте "Астон Вилла" имела право претендовать на пробитие одиннадцатиметрового, так как Айна рукой остановил мяч в пределах собственной штрафной, но арбитр нарушения правил со стороны нигерийца не разглядел.

И все же активность "Халла" принесла свои плоды. Еще до замен подопечные Слуцкого успели восстановить паритет. Гросицки навесной передачей в штрафную нашел Боуэна, а юный англичанин, положив корпус красивым ударом вонзил снаряд в дальний угол ворот Джонстона. В распоряжении обеих команд было еще полно времени, чтобы вырвать победу, больше старались хозяева, но ничего не вышло.

Итак, в своем дебютном матче в качестве главного тренера "тигров" Леонид Слуцкий отбирает очки на выезде у "Астон Виллы", с чем его, в принципе, можно поздравить.

"Астон Вилла" – "Халл Сити" – 1:1

Голы: Агбонлахор, 7 – 1:0, Боуэн, 62 – 1:1

"Астон Вилла": Джонстон, Честер, Хаттон, Терри, Тэйлор, Уилан, Бакуна (Грин, 70), Лэнсбери (Самба, 90), Эль-Мухаммади, Хоган (Ономах, 78), Агбонлахор

"Халл Сити": Макгрегор, Айна, Кларк, Доусон, Хектор, Хенриксен (Мазух, 90+3), Клукас, Боуэн, Гросицки (Вейр, 90+1), Кэмпбелл (Мейлер, 70), Эрнандес

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча ПСЖ - "Амьен" | http://soccernews.ru