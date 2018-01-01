Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

"Бернли" – "Ливерпуль"

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Роджер Ист (Уилтшир, Англия)

Первый матч "Ливерпуля" в 2018 году пройдет на выезде: противостоять дружине Клоппа будет "Бернли" Шона Дайша. В пятом туре чемпионата эти команды сыграли вничью на "Энфилде" – 1:1, однако статус безоговорочного фаворита все равно на стороне мерсисайдцев. "Бордовые", в свою очередь, в этом сезоне являются одной из главных сенсаций чемпионата, поэтому легко "красным" точно не будет.

Даже в своей не самой лучшей форме "Бернли" продолжает набирать очки в Премьере-Лиге: серия без побед команды насчитывает уже 4 матча, однако проиграли в них подопечные Дайша лишь однажды. Две последних встречи бордовые провели на выезде: ничьи с "Манчестер Юнайтед" – 2:2, и "Хаддерсфилдом" – 0:0, – однако идущий восьмым "Лестер" не сумел сократить отставание, которое составляет 7 баллов. "Бернли" является одной из самых неуступчивых команд Лиги, хотя "Арсенал" и "Тоттенхэм" постепенно оттеснили команду от ведущей шестерки чемпионата.

"Ливерпуль" все ближе подбирается к третьему месту чемпионата, и на текущий момент отрыв от "Юнайтед" составляет всего 3 очка. Все благодаря внушительной серии команды без поражений, которая насчитывает уже 15 игр во всех турнирах. В прошлом туре мерсисайдцы добыли волевую победу на "Энфилде" в противостоянии с "Лестером" – 2:1, а главным героем встречи вновь стал Мохамед Салах, на счету которого дубль.

Главная новость из стана "красных" – покупка Вирджила Ван Дейка за 75 миллионов фунтов, который должен добавить надежности обороне "Ливерпуля" на решающем отрезке чемпионата, правда, в матче с "Бернли" он сыграть не сможет. Что касается травмированных, то Клопп не может рассчитывать на Хендерсона, Морено, Клайна и Богдана.

Интересные факты противостояния "Бернли" и "Ливерпуля":

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-Лиге составляет 12 матчей.

В 5 последних играх между этими соперниками было зафиксировано 3 победы мерсисайдцев при 1 ничьей и 1 виктории "Бернли".

В 5 предыдущих гостевых поединках чемпионата Англии "Ливерпуль" забивал, как минимум, 3 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Бернли: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор, Гудмундссон, Дефур, Корк, Уэллс, Уолтерс, Воукс.

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнолд, Матип, Клаван, Робертсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Окслейд-Чемберлен, Мане. Фирмино

Прогноз на матч "Бернли" – "Ливерпуль":

Юрген Клопп обязан будет ротировать состав по сравнению с матчем двухдневной давности, и ресурсы для этого у него определенно есть. "Бернли" не выглядит уставшим на данном отрезке сезона, так что дать бой более именитому сопернику им вполне по силам. Скорее всего, команды сыграют в довольно осторожной манере, так что очень многое должен решить первый гол в матче.

На победу "Бернли" букмекеры предлагают коэффициент – 7,30, на ничью – 4,50, на победу "Ливерпуля" – 1,53.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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