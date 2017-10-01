Неподходящий соперник: "Барселона" на "Камп Ноу" принимает "Лас Пальмас"

"Барселона" – "Лас Пальмас"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 17:15

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)

В седьмом туре чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" примет на домашней арене "Лас Пальмас". Сине-гранатовые лидируют в "Примере", оторвавшись на 7 очков от мадридского "Реала" и на 4 от "Атлетико". Ближайшим же преследователем на данный момент идет "Севилья", которая, имея на один сыгранный матч больше, отстает от каталонцев на 2 очка. "Барселона" является безоговорочным фаворитом поединка, в пользу гостей может сыграть лишь запредельная мотивация.

"Лас Пальмас" после 6 сыгранных матчей располагается на 17-м месте чемпионата, имея в своем активе 6 очков. У команды недавно сменился главный тренер: сначала ушедшего в отставку Маноло Маркеса на время подменил с приставкой и.о. известный в прошлом футболист Хуан Карлос Валерон, а в пятницу было официально объявлено о назначении экс-тренера Валенсии Пако Айестарана. Ему предстоит наладить игру команды после неудачного старта, вот только следующий матч для этого не очень подходит. Не смогут помочь команде знакомые "Барселоне" Сампер и Халилович а также Хави Кастельяно.

"Барселона" пока отлично себя проявляет на всех фронтах: команда Вальверде уверенно лидирует во внутреннем первенстве, не сходя с победных рельсов и в еврокубковых матчах. В новом сезоне каталонцы выиграли все 8 официальных встреч с общим счетом 24:2. Лидер команды аргентинец Лионель Месси показывает лучшую форму за последние года и с отрывом лидирует в списке бомбардиров Примеры. Пока только Луис Суарес расстраивает болельщиков "сине-гранатовых" – уругваец все никак не может набрать хорошую форму, хотя и забил уже 2 гола в 3 матчах. В списке травмированных по-прежнему находятся Усман Дембеле и Рафинья Алькантара.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Лас Пальмаса":

"Барселона" выиграла последние 15 домашних матчей в Примере.

"Лас Пальмас" проиграл в 9 из 10 последних гостевых встреч.

"Барселона" выиграла 4 последних матча против "Лас Пальмаса".

"Лас Пальмасу" не удалось забить в 5 из 6 последних гостевых матчей Примеры.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси.

Лас Пальмас: Чичисола, Маседо, Химо Наварро, Лемос, Бигас, Кастельяно, Аквилани, Таннане, Виера, Домингес, Кальери.

Прогноз на матч "Барселона" – "Лас Пальмас":

"Лас Пальмас" на текущий момент находится практически в зоне вылета, что должно придать дополнительной мотивации футболистам, да и приход нового тренера должен их также воодушевить. Но букмекеры, конечно же, в это не верят.

Победа "Барселоны" оценивается букмекерами в 1,08, ничья – 11,00, коэффициент на победу "Лас Пальмаса" составляет 26,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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