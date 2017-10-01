Неподходящий соперник: "Барселона" на "Камп Ноу" принимает "Лас Пальмас"
"Барселона" – "Лас Пальмас"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 17:15
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания)
В седьмом туре чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" примет на домашней арене "Лас Пальмас". Сине-гранатовые лидируют в "Примере", оторвавшись на 7 очков от мадридского "Реала" и на 4 от "Атлетико". Ближайшим же преследователем на данный момент идет "Севилья", которая, имея на один сыгранный матч больше, отстает от каталонцев на 2 очка. "Барселона" является безоговорочным фаворитом поединка, в пользу гостей может сыграть лишь запредельная мотивация.
"Лас Пальмас" после 6 сыгранных матчей располагается на 17-м месте чемпионата, имея в своем активе 6 очков. У команды недавно сменился главный тренер: сначала ушедшего в отставку Маноло Маркеса на время подменил с приставкой и.о. известный в прошлом футболист Хуан Карлос Валерон, а в пятницу было официально объявлено о назначении экс-тренера Валенсии Пако Айестарана. Ему предстоит наладить игру команды после неудачного старта, вот только следующий матч для этого не очень подходит. Не смогут помочь команде знакомые "Барселоне" Сампер и Халилович а также Хави Кастельяно.
"Барселона" пока отлично себя проявляет на всех фронтах: команда Вальверде уверенно лидирует во внутреннем первенстве, не сходя с победных рельсов и в еврокубковых матчах. В новом сезоне каталонцы выиграли все 8 официальных встреч с общим счетом 24:2. Лидер команды аргентинец Лионель Месси показывает лучшую форму за последние года и с отрывом лидирует в списке бомбардиров Примеры. Пока только Луис Суарес расстраивает болельщиков "сине-гранатовых" – уругваец все никак не может набрать хорошую форму, хотя и забил уже 2 гола в 3 матчах. В списке травмированных по-прежнему находятся Усман Дембеле и Рафинья Алькантара.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Лас Пальмаса":
"Барселона" выиграла последние 15 домашних матчей в Примере.
"Лас Пальмас" проиграл в 9 из 10 последних гостевых встреч.
"Барселона" выиграла 4 последних матча против "Лас Пальмаса".
"Лас Пальмасу" не удалось забить в 5 из 6 последних гостевых матчей Примеры.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси.
Лас Пальмас: Чичисола, Маседо, Химо Наварро, Лемос, Бигас, Кастельяно, Аквилани, Таннане, Виера, Домингес, Кальери.
Прогноз на матч "Барселона" – "Лас Пальмас":
"Лас Пальмас" на текущий момент находится практически в зоне вылета, что должно придать дополнительной мотивации футболистам, да и приход нового тренера должен их также воодушевить. Но букмекеры, конечно же, в это не верят.
Победа "Барселоны" оценивается букмекерами в 1,08, ничья – 11,00, коэффициент на победу "Лас Пальмаса" составляет 26,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Бетис
|6
|12
|6
|Реал Мадрид
|6
|11
|7
|Леганес
|6
|10
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Леванте
|6
|9
|10
|Сельта Виго
|7
|8
|11
|Хетафе
|7
|8
|12
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|13
|Эспаньол
|6
|8
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|6
|6
|18
|Эйбар
|6
|6
|19
|Малага
|7
|1
|20
|Алавес
|6
|0