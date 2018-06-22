Непомнящий: "Аргентина оказалась абсолютно не готова к турниру"

Известный тренер Валерий Непомнящий оценил игру сборной Аргентины на Чемпионате Мира в России.

"Такой исход не стал для меня большой неожиданностью. Возможно, я скажу банальные вещи, но сборная Аргентина в отборочном цикле играла примерно так же, как и против хорватов. А это рано или поздно должно было аукнуться. В футбол вообще-то играют 11 человек. А здесь мы не увидели команды. Ее просто нет!

Южноамериканцы оказались абсолютно не готовы к турниру. Ни игры, ни мысли, ни идеи. Ни-че-го! Каждый пытается демонстрировать свое мастерство, но не вписывается в общий рисунок. Один бедный Месси что-то старается, но…", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Месси в очередной раз может уйти из сборной. | soccernews.ru