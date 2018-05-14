Непомнящий: "Даже победа со счетом 20:0 не скрасила бы сезон для "Зенита"

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Непомнящий: "Даже победа со счетом 20:0 не скрасила бы сезон для "Зенита"Известный специалист Валерий Непомнящий высказался о крупной победе "Зенита" над "СКА-Хабаровск" (6:0) в чемпионате России.

"Хоть 6:0, хоть 20:0 - это уже никак не могло скрасить сезон для "Зенита". Тем более что эта победа была одержана над командой, для которой в турнирной таблице давно всё потеряно. Пятое место - это большая неудача для питерцев, тут двух мнений быть не может.

Заболотный? Неизвестно, заиграет он в обновлённой команде или нет. Я предполагаю, что у питерского клуба летом ожидаются серьёзные изменения в составе. На этот сезон людей покупали специально под Манчини, а насколько они будут востребованы при следующем тренере, пока неясно", - сказал он.

Напомним, что "Зенит" финишировал пятым в РФПЛ.

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