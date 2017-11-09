Непомнящий: "Дзюба ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то"



Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о характере форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Дзюба говорил: "Валерий Кузьмич, у вас же преступник в команде! Он на три метра пас отдать не может. Во всеуслышание, в адрес игрока, который на много лет старше него. Как в этой ситуации быть? Приходится Тему одергивать, объяснять, что это чревато. Дзюба очень интересный парень. Он ляпнет, проходит время - он понимает, что ляпнул что-то не то. И приходится ему из этого дела выходить. В "Томи" это легче, а на другом уровне, когда он ляпнул про "тренеришку", - сказал Непомнящий.

Напомним, что Дзюба после перехода в "Зенит" неоднократно критически высказывался о своем бывшем клубе "Спартаке". Кроме того, он известен оскорбительным высказыванием о нынешнем наставнике ПСЖ Унаи Эмери.

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