Непомнящий: "Дзюба может пролететь мимо ЧМ-2018"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал положение нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который в этом сезоне перестал быть игроком основы.

"Меня разочаровывает, что Артём играет так мало. Хотя хочу заметить, что у "Зенита" аргентинцы - однозначно качественные игроки. Но мне обидно за Дзюбу. Таким образом, он может и мимо Чемпионата Мира пролететь. Я не удивлюсь, если зимой Артём сменит команду" - сказал Непомнящий.

В этом сезоне 29-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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