Непомнящий: "Дзюба - очень профессионален, он сильно меняется, когда уходит в аренду в другую команду"

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Непомнящий: "Дзюба - очень профессионален, он сильно меняется, когда уходит в аренду в другую команду"Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном переходе форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы в тульский "Арсенал" на правах аренды.

"Дзюба сильно меняется, когда уходит в аренду, потому что он по-хорошему честолюбив. Когда он приходит в другую команду, где ему априори дается возможность проявлять себя и играть, это его вдохновляет. Он сам по себе - очень профессионален. Артем очень хорошо тренируется, понимает игру, быстро вписывается в конструкцию.

Я так понимаю, что это обоюдное согласие - Божович хочет его видеть, и Артем выбрал себе этот вариант. Тульскому "Арсеналу" есть куда расти, перед Чемпионатом Мира он хочет себя проявить. Это нормальное и правильное решение", - цитирует 74-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Дзюба назвал лучшего спортсмена мира. | soccernews.ru

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