Непомнящий: "Если Дзюба перестанет вызываться в сборную, я Черчесова просто не пойму"
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу отстранения форварда Артема Дзюбы от ноябрьских матчей сборной России из-за интимного видео, попавшего в сеть.
"Обсуждать скандальное видео не хоу. Мне все это претит. Скажу о другом. В матче с "Краснодаром" Дзюбе пришлось очень непросто. Психологический пресс, обструкция трибун, нереализованный пенальти. Но Артем не сломался. Наоборот, второй тайм отыграл еще ярче и забил победный мяч.
Знаете, что меня порадовало больше всего? Реакция футболистов и тренеров "Зенита" на этот гол. Она говорит об отношении к Дзюбе в коллективе лучше всяких слов. Артема уважают, в него верят, в трудную минуту готовы поддержать. Ну а "Зенит" провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.
Если Дзюба перестанет вызываться в сборную, я Черчесова просто не пойму", - сказал специалист.
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