Непомнящий: "Головин готов играть за "Ювентус"

Теги цска москваалександр головинвалерий непомнящийювентусчелси

Непомнящий: "Головин готов играть за "Ювентус"Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах полузащитника московского ЦСКА Александра Головина заиграть в европейском топ-клубе.

"Куда стоит уезжать Головину за границу? Исходя из его уровня мастерства, он готов играть за "Ювентус". "Ювентус" доминирует, там он бы часто находился с мячом. А "Челси" - другая история… Но не в этом даже дело. Вот Федя Смолов с его владением английским чувствовал бы себя за границей как рыба в воде. Боюсь, что Саша зажмется. Почему у Жиркова не получилось? Именно поэтому. Нужно, чтобы с Сашей кто-то был некоторое время, чтобы ему кто-то помогал. Ходил с ним в магазин и так далее. Я же вижу, как иностранцам трудно в России. Им трудно одним - нужно, чтобы их опекали. А там, за границей, как? Привезли, показали команде, а дальше - свободен", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Аленичев дал совет Головину относительно будущего клуба. | soccernews.ru

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