Непомнящий: "Головин способен заиграть в "Барселоне"

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Непомнящий: "Головин способен заиграть в "Барселоне"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий верит, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может закрепиться в "Барселоне". 

По своим футбольным качествам Головин способен заиграть в "Барселоне". Саша обучаем, с каждым днем прибавляет. Уже и опыт есть, и определенное умение, приемлемая стабильность для такого возраста. Но большой вопрос насчет психологии. Иногда у него не выдерживают нервы, он получает ненужные фолы и карточки. Его слишком легко вывести из себя. А в новой, чужой среде это может быть чревато. Но еще раз повторю, по футбольным качествам он способен заиграть в "Барселоне".

Человек хочет все время быть выше того уровня, который он себе предъявляет и которого от него ждут. А неоправданные ожидания начинают напрягать. Но звездной болезни у него нет. Саша - вполне вменяемый, адекватный парень", - приводят слова Непомнящего российские СМИ.

Ранее сообщалось, что спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес просматривал 21-летнего Головина в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Базелем" и ЦСКА (1:2).

Не пропустите: Спортдир "Барселоны" просмотрел игру Головина в матче против "Базеля". | http://soccernews.ru

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