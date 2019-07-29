Непомнящий: "Кононов сам себе наступил на горло в "Спартаке"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о ситуации вокруг наставника "Спартака" Олега Кононова.

"Я на сто процентов на стороне Кононова. Он хороший, умный тренер, правильный в моём понимании специалист. Но как личность он сам себе наступил на горло, нельзя было рисковать своими высказываниями, когда говорил, что поставит игру. Теперь он в плену этого. Я не вижу выхода из этой ситуации. У Кононова сегодня нет состава, у него нет главных действующих лиц, которые могли бы воплотить в реальность его замыслы.

"Спартак" - уникальная команда. Как бы кто ни относился к Федуну, я понимаю, что благодаря ему сегодня "Спартак" жив хоть как-то. Неизвестно, что было бы со "Спартаком", если бы Федуна не было", - сказал Непомнящий.

Напомним, что "Спартак" стартовал в новом сезоне РПЛ с минимальной победы над "Сочи", после чего последовали ничья с "Ростовом" и поражение от "Тамбова".

Контракт Кононова с "красно-белыми" истекает следующим летом.

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