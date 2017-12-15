Непомнящий: "Манчини не понял, где оказался"

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Непомнящий: "Манчини не понял, где оказался"Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий раскритиковал работу наставника "Зенита" Роберто Манчини.

«Не очень деликатно коллегу обсуждать, но я не думаю, что наш маэстро Манчини тоже понял, где он оказался. Для него стало откровением и разочарованием, что "Арсенал" из Тулы может обыграть лидера, что в Грозном тоже победить не так-то просто. Эти неожиданные сложности создали психологическое состояние, которое задавило игроков и тренера. То, что они не могут реализовать себя в чемпионате — это сейчас вопрос психологии.

Вы абсолютно справедливо говорите, что в Лиге Европы аргентинцы играют вполне достойно, как и вся команда. На это влияют два фактора. С одной стороны, сам Манчини по-другому относится к этому турниру: там афиша, там, в Европе, у него реноме своё. Внутреннее состояние Манчини передаётся игрокам. И футболисты тоже понимают, что нужно играть в каждом таком матче на пять с плюсом. В чемпионате этого настроя нет ни у Манчини, ни у игроков. Может, я заблуждаюсь, но считаю, что внутреннее состояние тренера тонко ощущается футболистами, особенно не знавшими наш чемпионат. Кстати, и наоборот: если игроки не готовы, то тренер тоже это понимает.

Аргентинцы не играют постоянно на весь свой потенциал. Если они играют здорово в Лиге Европы, а потом через три дня в чемпионате России их не видно. И это только вопрос психологии, а не уровня мастерства. Кроме того, мне кажется, что такое большое количество игроков из одной страны в условиях России — это большой риск. Вижу, что Манчини до сих пор в поиске, и игроки никак не могут себя обрести на поле", - сказал специалист.

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