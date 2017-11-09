Непомнящий: "На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел - кто в шортах, кто в штанах"

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Непомнящий: "На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел - кто в шортах, кто в штанах"
Российский тренер Валерий Непомнящий вспоминает о работе со сборной Камеруна.

"На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел. Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет – кто в шортах, кто в штанах. Стоят и смотрят на меня такие... Камерунцы – наивные ребята, так смотрят... Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: "Ну и что?". Это надо было видеть. Я не знал, что делать", – сказал Непомнящий.

Напомним, что Камерун под руководством Непомнящего дошел до четвертьфинала Чемпионата Мира-1990.

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