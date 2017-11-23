Непомнящий назвал лучших игроков ЦСКА в матче против "Бенфики"

Известный тренер Валерий Непомнящий назвал лучших игроков московского ЦСКА во вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонской "Бенфики".

"Кого отмечу в составе ЦСКА? В первую очередь Акинфеева. Излучал фантастическое спокойствие, которое передавалось и полевым игрокам. Чувствовалось, злополучная серия над Игорем не довлеет... Еще за матч с "Бенфикой" заслуживает похвалы Головин. Иногда он перетягивает одеяло на себя, грешит фолами. А здесь - ни того, ни другого. Играл на команду, выполнил громадный объем работы. Незаметной, зато очень полезной. Молодчина! Радует и Дзагоев. Все время в движении, придумывает что-то нестандартное. Явно набирает кондиции после травмы. А вот Вернблум в этот раз мне не понравился", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Мутко оценил выступления "Спартака" и ЦСКА в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru