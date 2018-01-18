Непомнящий назвал составляющие успеха "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Непомнящий назвал составляющие успеха "Локомотива"Известный тренер Валерий Непомнящий назвал составляющие успеха московского "Локомотива" в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Мне кажется, на руку Семину сыграла обстановка вокруг - может быть, серьезного ничего не было, но тот факт, что нужно было доказывать, сыграл важную роль. Многие футбольные люди не верили в него и его "Локомотив". Второе - он хорошо разобрался и правильно использовал свой ограниченный ресурс. И многие игроки, которых уже списали, поверили в себя, а вдохновение и кураж окрылили команду. И получается, что в "Локо" сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит этот уровень", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Геркус высказался о возможном переходе Дзюбы в его клуб. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие голы Роналдиньо

Лучшие голы Роналдиньо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов