Непомнящий назвал составляющие успеха "Локомотива"

Известный тренер Валерий Непомнящий назвал составляющие успеха московского "Локомотива" в текущем розыгрыше РФПЛ.

"Мне кажется, на руку Семину сыграла обстановка вокруг - может быть, серьезного ничего не было, но тот факт, что нужно было доказывать, сыграл важную роль. Многие футбольные люди не верили в него и его "Локомотив". Второе - он хорошо разобрался и правильно использовал свой ограниченный ресурс. И многие игроки, которых уже списали, поверили в себя, а вдохновение и кураж окрылили команду. И получается, что в "Локо" сложилась гармония, оркестр заиграл, а дирижер держит этот уровень", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Геркус высказался о возможном переходе Дзюбы в его клуб. | soccernews.ru