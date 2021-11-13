Непомнящий объяснил, почему Миранчуку нужно уходить из "Аталанты"

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Непомнящий объяснил, почему Миранчуку нужно уходить из "Аталанты"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".

"Ещё при его переходе я придерживался мнения, что футболисту уровня Миранчука надо, чтобы он играл. Сидеть, ждать, адаптироваться и так далее - это не для него. Был бы он молодым человеком до 21 года - это одна история. Здесь совершенно другая история. Поэтому я против того, чтобы он прозябал там. В хорошем клубе, в хорошей команде, но не играл. Рекомендаций давать не хочу, хочу лишь, чтобы он играл", - сказал Непомнящий.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

В последнее время СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны "Дженоа", "Торино", "Сассуоло" и "Сампдории".

Не пропустите: Директор "Аталанты" высказался о будущем Миранчука. | http://soccernews.ru
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