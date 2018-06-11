Непомнящий оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы национальной сборной на Чемпионате Мира 2018 года.

"С самого начала группа сборной России казалась проходимой и даже лёгкой. Сейчас появляются сомнения и тревоги, связанные с тем, как наша команда готова к турниру. Особенно если учесть, что Саудовская Аравия в упорной борьбе проиграла Германии. Выход из группы будет хорошим результатом для россиян" - сказал Непомнящий.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Уругваем и Египтом.

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