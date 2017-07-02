Непомнящий отказался оценивать выступление сборной России на Кубке Конфедераций

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Непомнящий отказался оценивать выступление сборной России на Кубке КонфедерацийИзвестный тренер Валерий Непомнящий отказался оценивать выступление сборной России на Кубке Конфедераций.

"Стоит ли серьезно относиться к итогам турнира, в частности к неудаче российской сборной? Отвечу так: врать не хочу, правду сказать не могу. Если коротко, то для наших футболистов этот турнир был очень важен. Понравилась ли мне игра сборной? Давайте не будем раскрывать скобки. Я и так сказал больше, чем следовало. Почему у российских болельщиков не хватает культуры принять поражение спокойно? Всё понимаю, но не хочется повторять слова Андрея Аршавина", - приводит слова 73-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Слуцкий назвал потенциального лидера сборной России на Чемпионате Мира 2018 года

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