Непомнящий рассказал о том, как нужно развивать детский футбол в России

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Экс-тренер сборной Камеруна и "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о том, как необходимо развивать детско-юношеский футбол в России.

– Во-первых, необходимо, чтобы профессия детского футбольного тренера была престижной, а работать по этой специальности хотели лучшие. Для этого нужно повысить зарплату, ведь сейчас большинству платят смешные 8-15 тысяч рублей в месяц. В связи с этим наставники попадают под влияние родителей игроков, ведь те помогают и с приобретением экипировки, и со сбором денег на поездки.

Во-вторых, с семилетнего возраста детей заставляют добиваться результата. Вследствие этого тренер вынужден готовить команду, а должен развивать игроков, а талантливых ребят – и вовсе носить на руках. А все потому, что наставник получит премию лишь в том случае, если его подопечные займут высокое место на турнире.

– Как выйти из этой ситуации?

– На мой взгляд, стоит запретить играть на результат до 14 лет. Это необходимо, чтобы снять давление с юных спортсменов и дать им спокойно развиваться. А сейчас получается так, что на восьмилетнего ребенка параллельно кричат и тренер, и родители: "Отдай пас быстрее, не водись".

Также необходимо понимать, что в России напрочь отсутствует дворовый футбол. А ведь именно там ребята росли и развивались самостоятельно. Остались лишь школы и команды, где большинство талантливых игроков превращаются в серость.

– В чем состоит третья проблема?

– Подготовка тренерских кадров. В этом плане мы движемся в сторону Европы, ведь УЕФА утверждает категории лицензий, формат обучения. Но мне кажется, что нам это не очень подходит, – сказал тренер.

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