Непомнящий: "Сборная России может выйти на более высокий уровень"

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах сборной России.

"У меня до Чемпионата Мира не раз спрашивали, что из себя представляет наша сборная. И я всегда отвечал, что она небезнадежна. Но через годик-два наша команда может выйти на другой, более высокий уровень. Кузяев и Зобнин сделали свое дело. И сделали хорошо. А Дзюба? Не раз говорил, что он нужен сборной, потому что он - мотиватор. Да, с ним может быть непросто, но он никогда не позволит себе расслабиться. На поле он готов порвать любого!", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ловчев дал оценку выступлению сборной России на ЧМ. | soccernews.ru