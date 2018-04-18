Непомнящий сделал прогноз на тройку призеров РФПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на тройку призеров текущего сезона в РФПЛ.

"Кто будет представлять Россию в следующем сезоне в Лиге Чемпионов? Помимо "Локомотива", назову здесь "спартаковцев" и армейцев. "Зенит" и "Краснодар", на мой взгляд, сейчас уступают московским - не по таблице даже, а именно по игре, по уровню", - цитирует 74-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru