Непомнящий сделал прогноз на тройку призеров РФПЛ

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Непомнящий сделал прогноз на тройку призеров РФПЛИзвестный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на тройку призеров текущего сезона в РФПЛ.

"Кто будет представлять Россию в следующем сезоне в Лиге Чемпионов? Помимо "Локомотива", назову здесь "спартаковцев" и армейцев. "Зенит" и "Краснодар", на мой взгляд, сейчас уступают московским - не по таблице даже, а именно по игре, по уровню", - цитирует 74-летнего специалиста Газета.ру.

Напомним, Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ. | soccernews.ru

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5 Краснодар 26 47
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7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
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